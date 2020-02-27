Москва, , 12:12 — REGNUM Настоящих друзей среди коллег на работе имеет более половины работающих жителей России (54%). Женщины чаше говорят о дружбе с сослуживцами, чем мужчины (58% против 49%), показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Также больше всего друзей среди коллег на работе у медсестер (65%), продавцов и менеджеров по логистике (по 61%), врачей (59%) и учителей и маркетологов (по 56%).

Среди руководителей о наличии настоящих друзей на работе заявили 44% опрошенных. Реже дружат с коллегами юристы и программисты — 40% и 37% соответственно.

Опрос проведен 18—25 февраля 2020 года в 372 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, около четверти работающих жителей России ревнуют своих супругов к коллегам по работе. Чаще ревнуют мужчины, чем женщины.

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