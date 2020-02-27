Москва, , 12:10 — REGNUM Пострадавшие от паводка жители Дальневосточного федерального округа дополнительно получат из резервного фонда правительства РФ почти 2,5 млрд рублей. Об этом 27 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Глава правительства отметил, что из резервного фонда правительства уже направили 1,2 млрд рублей, и в 2020 году дополнительно выделят в два раза больше — почти 2,5 млрд рублей.

«Помощь получат около 1,5 тыс. семей из пострадавших регионов, не считая тех, кому уже была соответствующая поддержка оказана», — сказал он.

Средства предназначены для ремонта, строительства и приобретения жилья для жителей Амурской области, Хабаровского края и Еврейской АО.