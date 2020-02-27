Белгород, 27 февраля 2020, 12:10 — REGNUM Датчики для измерения уровня наполненности мусорных контейнеров установят в Белгородской области. «Умным» оборудованием за три года планируют оснастить 11,5 тысячи баков, сообщили 27 февраля в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Региональный мусорный оператор ООО «Центр Экологической Безопасности» в конце 2019 года выиграл грант Российского фонда развития информационных технологий на реализацию проекта «Внедрение системы цифрового контроля и оптимизации вывоза отходов». Согласно программе спецдатчики помогут организовать оперативный контроль за отходами в режиме реального времени за счёт сквозной автоматизации. Устройства установят на контейнеры для раздельного сбора мусора и подключат к системе, разработанной российской IТ-компанией. Дежурный будет получать информацию о наполненности контейнера, программное обеспечение проложит и оптимизирует маршрут мусоровоза, что позволит избежать холостых пробегов, для водителей спецтранспорта разработано мобильное приложение.
Первые 100 датчиков смонтируют до 31 марта 2020 года. Остальные устройства будут устанавливать на основе анализа данных до конца 2021 года.