Белгород, , 12:10 — REGNUM Датчики для измерения уровня наполненности мусорных контейнеров установят в Белгородской области. «Умным» оборудованием за три года планируют оснастить 11,5 тысячи баков, сообщили 27 февраля в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Региональный мусорный оператор ООО «Центр Экологической Безопасности» в конце 2019 года выиграл грант Российского фонда развития информационных технологий на реализацию проекта «Внедрение системы цифрового контроля и оптимизации вывоза отходов». Согласно программе спецдатчики помогут организовать оперативный контроль за отходами в режиме реального времени за счёт сквозной автоматизации. Устройства установят на контейнеры для раздельного сбора мусора и подключат к системе, разработанной российской IТ-компанией. Дежурный будет получать информацию о наполненности контейнера, программное обеспечение проложит и оптимизирует маршрут мусоровоза, что позволит избежать холостых пробегов, для водителей спецтранспорта разработано мобильное приложение.

«Благодаря данному проекту мы достигнем повышения производительности в каждом бизнес-процессе. Это приведёт к уменьшению накладных расходов регионального оператора, а также поспособствует организации эффективной системы раздельного сбора, повышению уровня удовлетворённости населения оказываемыми услугами по обращению с отходам», — подчеркнул генеральный директор ООО «ЦЭБ» Леонид Белоковаленко.

Первые 100 датчиков смонтируют до 31 марта 2020 года. Остальные устройства будут устанавливать на основе анализа данных до конца 2021 года.