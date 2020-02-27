Нальчик, , 12:06 — REGNUM Фонд содействия реформированию ЖКХ поможет Кабардино-Балкарии досрочно исполнить программу переселения граждан из ветхого жилья. Договоренность об этом достигнута благодаря тому, что в республике в 2019 году очередной этап программы исполнен с опережением сроков и качественно.

Об этом заявил в ходе послания региональному парламенту 26 февраля глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Он рассказал, что до конца 2022 года должны получить новые квартиры жильцы 58 аварийных домов. Их общее число составляет более 1000 человек.

Согласно соглашению с Фондом содействия реформированию ЖКХ власти республики должны в ускоренном режиме завершить план расселения домов, включенных в программу, и перейти к решению вопроса других граждан, проживающих в аварийном жилье, не попавшего ранее в программу.