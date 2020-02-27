Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM Следственный комитет России опубликовал видеокадры задержания исполняющего обязанности Сальского транспортного прокурора (Ростовская область). Как уже сообщало ИА REGNUM, его подозревают в коррупции.

Оперативное видео размещено на странице СКР в YouTube.

Напомним, что в материалах уголовного дела по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ фигурирует сумма взятки в размере 160 тыс. рублей. Деньги были переданы за покровительство надзорного ведомства.

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