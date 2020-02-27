Тбилиси, , 12:11 — REGNUM Министерство здравоохранения и социальной защиты Грузии отдало распоряжение участника фармакологического рынка в ближайшее время обеспечить необходимый запас медицинских масок. Об этом 27 февраля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как рассказали журналистам в ведомстве, поручение фармацевтическим компания дано, но пока неизвестно, когда они справятся с задачей. Также грузинский минздрав призвал продавать медицинские маски «по соответствующей цене».

Отмечается, что в Грузии образовался дефицит масок.

Напомним, ранее в агентстве Report сообщили об образовании больших очередей в аптеках и магазинах сразу после объявления о первом заболевшем коронавирусом COVID-19 в Грузии.

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