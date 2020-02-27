Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM В одной из больниц Екатеринбурга скончался архитектор Александр Кротов, которого избили прямо в центре города в январе 2020 года. Об этом сообщают друзья и коллеги погибшего.

Как пишет издание Е1, за полтора месяца пожилой архитектор так и не пришёл в сознание после инцидента. Кротова избили в центре Екатеринбурга после того, как архитектор сделал замечание двум пьяным прохожим.

«Самое ужасное, что те, кто виновен в его смерти, сейчас на свободе», — заявляет друг архитектора Александр.

Одного из подозреваемых уже нашли, его поместили под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Екатеринбурге умер выдающийся художник-конструктор, ветеран Великой Отечественной войны Ролен Шеин. Он ушёл из жизни в возрасте 93 лет.

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