Екатеринбург, , 12:06 — REGNUM В Екатеринбурге приостановили вылет авиарейсов в Италию из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев на пресс-конференции, сообщает ИА REGNUM.

Рейсы в Рим были ориентированы на китайских граждан, которые летели из КНР и осуществляли пересадку в «Кольцово».

»Примерно 80% пассажиров этого рейса — китайские граждане. Он ориентирован на транзитных пассажиров из КНР, а не на наших потребителей», — сказал Мальцев.

Также в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) отложили старт авиарейсов в Римини (Италия) из-за погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за вспышки коронавируса сорвалась российско-итальянская бизнес-миссия, планируемая на март 2020 года. В ней планировали принять участие свердловские предприниматели.

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