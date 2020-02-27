Аддис-Абеба, , 12:00 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед обратился к китайскому президенту Си Цзиньпину с просьбой об оказании помощи студентам страны, находящимся в городе Ухань, эпицентре вспышки коронавируса. Об этом передает ВВС Amharic.

В интервью корреспонденту ВВС Абий заявил, что после телефонного разговора с лидером Китая была достигнута договоренность о том, что власти Китая будут «принимать особое участие в оказании поддержки эфиопским студентам».

Со своей стороны, премьер-министр Эфиопии высоко оценил усилия Китая по сдерживанию вспышки нового коронавируса.

Си, как передает государственное информационное агентство Китая «Синьхуа», заявил, что он ценит поддержку, которую африканские страны оказали Китаю.

Он сказал, что Африка «продемонстрировала братскую дружбу» с начала вспышки коронавируса в Китае в конце прошлого года.

Согласно последним данным, с начала вспышки было инфицировано 78 064 человека. Большинство случаев было зафиксировано в Китае.