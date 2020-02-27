Махачкала, , 12:09 — REGNUM Бесплатный пляж для людей, прикованных к инвалидной коляске, появится в Дагестане к лету 2020 года. Он станет первым подобным пляжем на Каспийском побережье и на Северном Кавказе, сообщил руководитель проекта, тренер по парусному спорту Магомед Омаров.

Проект «Доступный пляж», предполагающий обустройство места отдыха на побережье Каспия на окраине Махачкалы, ранее стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Стоимость проекта составляет более 1,3 млн рублей, из них более 955,3 тыс. рублей составят средства гранта, еще 356,5 тыс. рублей вложат инициаторы. Проект будет реализован Федерацией парусного спорта Дагестана имени Евгения Гвоздева — российского путешественника и мореплавателя.

«Мы создаем полностью оборудованный пляж, на котором у людей с ограниченными физическими возможностями будет возможность самостоятельно подъехать к воде и искупаться на специальной плавающей коляске для инвалидов. <…> Планируем открыть пляж к июню 2020 года», — цитирует Омарова ТАСС.

В рамках проекта планируется приобрести специальные плавающие коляски, построить туалеты и душевые, организовать сопровождение отдыхающих спортсменами федерации. Помимо этого, на берегу будет создана специальная зона отдыха с шатром и шезлонгами для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья.

По данным инициаторов проекта, в Дагестане по состоянию на 2019 год проживают порядка 10 тыс. инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Около 1,5 тыс. из них живут в Махачкале, Каспийске и на близлежащих к ним территориях.

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