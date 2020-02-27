Нур-Султан, , 11:53 — REGNUM Семь массовых дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием 28 автомобилей произошло в Нур-Султане из-за непогоды, сообщили 27 февраля в департаменте полиции города.

За сутки в Нур-Султане зарегистрировано 74 ДТП. Одна из аварий оказалась смертельной — водитель КамАЗа сбил пешеход, который движением рук пытался остановить грузовик на Карагандинской трассе.

Полиция Нур-Султана переведена на усиленный режим работы в связи с непогодой. По всем направлениям закрыты трассы и отдельные участки дорог.

Отметим, 27 февраля в Нур-Султане было объявлено штормовое предупреждение. В аэропорту столицы Казахстана задерживается шесть и отменено пять рейсов. Отменены занятия в школах.

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