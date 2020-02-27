Челябинск, , 11:53 — REGNUM В Челябинской области возобновили автобусное сообщение с Казахстаном. Об этом сообщает региональный миндортранс.

«По информации автовокзала, движение рейсовых автобусов в Казахстан возобновлено!» — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение с Казахстаном оказалось прервано 26 февраля. Причиной стали снегопад и метель. Трасса на Рудный и Кустанай оказалась закрыта. В связи с этим вплоть до середины дня 27 февраля сообщение было прервано.

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