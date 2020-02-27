Эр-Рияд, , 11:57 — REGNUM Власти Саудовской Аравии приняли решение временно приостановить въезд в страну мусульман, желающих совершить Умру — малый хадж, в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает портал Arab News.

Журналисты подчеркивают, что временный запрет также распространяется на тех, кто желает посетить мечеть Пророка в Медине.

Официальный Эр-Рияд пока не объявил о дате прекращения действия запрета.

Напомним, коронавирус был зафиксирован в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор он распространился на более чем 30 стран. От инфекции скончались свыше 2 тыс. 700 человек.

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