Москва, , 11:50 — REGNUM В Италии на сегодняшний день находятся около семи тысяч российских организованных туристов, сообщили 27 февраля в пресс-службе Ростуризма.

«Порядка семи тысяч организованных туристов в Италии», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.

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