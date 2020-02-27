Тбилиси, , 11:45 — REGNUM Вполне вероятно, что в Грузии снова будет выявлен случай заболевания коронавирусом COVID-19, но медики в стране к этому готовы. Об этом 27 февраля рассказал на заседании грузинского правительства глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

«Не исключено появление нового случая, — заявил директор центра. — У нас есть резерв, есть карантинные зоны, больницы соответствующего профиля, есть все возможности для предоставления людям надлежащего медицинского обслуживания».

Гамкрелидзе также рассказал, что в 81% случаев инфицированных заболевание проходит легко и быстро без серьезного курса лечения. Осложнения происходят у 14 — 15% заболевших, а в пяти процентах требуется реанимация.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заболевший на территории Грузии был обнаружен в результате медицинского контроля на таможне. Заболевший прибыл на самолете из Ирана через Азербайджан, его сразу изолировали от окружающих. Сообщается, что самочувствие у него нормальное.

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