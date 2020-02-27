Нур-Султан, , 11:41 — REGNUM Встать на консульский учет граждан Казахстана в Южной Корее призвал официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров 27 февраля на брифинге.

По его словам, это необходимо для того, чтоб дипломаты имели связь со своими согражданами. Представитель МИД отметил, что в настоящее время в Южной Корее находятся 35 тыс. граждан Казахстана, в том числе 12 тыс. — на нелегальном положении.

Однако на консульском учете состоят всего 848 человек. «В случае чрезвычайных ситуаций как мы будем их искать, если мы даже не знаем, где они в этой стране находятся?» — сказал Смадияров.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что с 1 марта 2020 года будет ограничено авиасообщение с Южной Кореей. Частота рейсов уменьшится с девяти до трех в неделю.

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