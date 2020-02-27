Эль-Кувейт, , 11:40 — REGNUM В Кувейте число заражённых новым коронавирусом COVID-19 увеличилось с 25 до 43 человек. Об этом со ссылкой на Минздрав страны 27 февраля сообщил телеканал Al-Hadath.

По информации журналистов канала, все инфицированные коронавирусом вернулись из Ирана. Состояние пациентов стабильное. На данный момент все граждане Кувейта, прибывшие из стран, где обнаружены инфицированные новым коронавирусом, отправлены в карантин.

Ранее власти Кувейта приняли решение с 1 марта текущего года отменить на две недели занятия во всех учебных заведениях страны, чтобы снизить опасность распространения коронавируса. Отмечается, что данная мера коснётся всех государственных и частных школ, колледжей и ВУЗов.

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