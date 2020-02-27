Пекин, , 11:36 — REGNUM Власти Китая уверены, что вспышка коронавируса нового типа будет взята под контроль уже к концу апреля. Об этом сегодня, 27 февраля, на пресс-конференции сообщил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передаёт телеканал «Китайская глобальная телевизионная сеть».

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Наньшань отметил, что, как и ожидалось, число инфицированных людей сокращается.

«И мы уверены, что он (коронавирус ─ прим. ИА REGNUM) будет в значительной степени сдержан (в Китае) к концу апреля», ─ отметил он.

Эксперт подчеркнул, что его прогнозы основываются на научной модели, а также учитывают ещё один важный влияющий на ситуацию фактор ─ всесторонние меры, принятые китайским правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявлял, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройдёт до конца февраля. При этом, по его прогнозам, к апрелю эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.

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Добавим, что на сегодняшний день общее число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в Китае выросло до 78 497 человек, в то время как число смертей достигло 2744. Ещё свыше 2,3 тыс. человек по-прежнему находятся под подозрением на заражение этой инфекцией, а общее число выписанных из клиник по всей стране за все время эпидемии достигло 32 495 человек.

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