Липецк, , 11:27 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства семьи мировой судьи в Липецке. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Ночью с 26 на 27 февраля женщина 1983 года рождения позвонила в полицию и сообщила, что её и двух её детей (11 лет и четыре года) ранил ножом её муж. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили четырёхлетнюю девочку мёртвой. Женщину и её старшую дочь госпитализировали. Нападавший также был найден мёртвым.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство». По предварительной версии следствия, в семье произошла ссора. Из-за этого мужчина напал на жену и дочерей с ножом, попытался поджечь квартиру и покончил жизнь самоубийством.

Пострадавшая женщина работала мировым судьей. О ходе расследования липецкие следователи будут докладывать лично главе СК Александру Бастрыкину.