Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM Пациенты Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге продолжают жаловаться общественникам на неподобающий облик старых корпусов клиники. Несмотря на жалобы президенту Владимиру Путину, условия в клинике все также не соответствуют современным требованиям, на что в Смольном просят потерпеть год.

В общественную организацию «Гражданский патруль» обратились пациенты корпусов больницы имени С.П. Боткина, находящейся на улице Миргородской, 3. Общественникам рассказали, что даже жалоба президенту страны никак не повлияла на состояние медицинского учреждения.

«Жалобы на отвратительное состояние медицинских учреждений мы регулярно получаем со всей страны, как правило, после обращений в надзорные ведомства помещения приводят в порядок. Однако в Санкт-Петербурге ничего не сдвинулось даже после жалобы президенту», — заявил руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

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В свою очередь в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, которому подведомственна больница, корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что, как уже заявлялось ранее, ремонтные работы запланированы на 2021 год.

«Сейчас завершаются работы по проектированию, консервации и реставрации части тех корпусов, которые находятся под охраной КГИОП (комитет по охране памятников, — прим. ред.). Также выделены деньги на проектирование капитального ремонта остальных зданий и на благоустройство территории больницы. В 2020 году будет частично приведена в порядок территория больницы», — пояснили в комитете.

Напомним, 19 декабря 2019 года во время пресс-конференции президенту Владимиру Путину пожаловались на состояние исторического здания больницы и невыносимые условия работы медиков. Вечером того же дня губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что уже в 2021 году начнутся ремонтные работы, для этого из бюджета города выделены 2 млрд рублей.

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