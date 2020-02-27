Берлин, , 11:22 — REGNUM За последние сутки в Германии обнаружены 10 новых случаев заражения новым коронавирусом COVID-19. Об этом 27 февраля сообщает телеканал Welt.

По данным журналистов, общее количество заразившихся в Германии теперь составляет 30 человек. Из них пять заболевших находятся в больницах в земле Северный Рейн — Вестфалия. Один заразившийся коронавирусом находится в клинике Бундесвера в Рейнланд-Пфальце. Еще четыре пациента — в Баден-Вюртемберге.

Напомним, 26 февраля министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о «начале эпидемии» нового коронавируса в стране. Он сказал, что цепочки передачи вируса отследить уже не удаётся.

Читайте также: Грузия установила медконтроль на границе с Азербайджаном из-за коронавируса