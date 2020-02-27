Москва, , 11:20 — REGNUM Большинство жителей России (52%) празднуют Масленицу, потому что считают это праздник часть русской культуры и традиций, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: Печь блины на Масленицу намерены 88% жителей России

Каждый пятый (20%) связывают празднование Масленицы с наступлением весны и проводами зимы. Главной традицией весеннего праздника граждане считают сжигание чучела зимы (58%).

Также среди традиций респонденты назвали традиционные масленичные гуляния (17%), походы в гости и встречи с родственниками (9%), кулачные бои (8%) и вождение хороводов (6%).

В опросе 22 февраля 2020 года приняли 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году планируют печь блины на Масленицу 88% жителей России.

Читайте также: Названы лучшие города России для празднования Масленицы