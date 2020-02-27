Топки, Кемеровская область, , 11:13 — REGNUM Прокуратура нашла в Топкинской районной больнице Кемеровской области нарушения при обращении с медицинскими отходами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В больнице не соблюдались обязательные требования при обращении с медицинскими отходами: у контейнеров для сбора отходов класса «Б» не было крышек; накопление и временное хранение отходов класса «Б» в контейнерах осуществлялось совместно с отходами класса «А»; сбор и временное хранение медицинских отходов класса «Г» велись с нарушением. Отсутствовали и документы на вывоз для обезвреживания или утилизации отходов.

Прокуратура внесла главному врачу больницы представление об устранении нарушений закона. После того как нарушения не были устранены, прокурор города обратился в суд с требованием обязать больницу сделать это.

Топкинский городской суд удовлетворил требования прокурора, медицинскому учреждению установили срок для устранения до 20 апреля 2020 года.