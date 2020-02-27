Найроби, , 11:18 — REGNUM Кенийский студент, который только что вернулся домой из Китая, начал кампанию по закупке и доставке медицинских масок и перчаток, предназначенных для всех кенийских студентов в охваченном коронавирусом Китае. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, в рамках кампании Джозеф Тиге обратился с призывом к друзьям и однокурсникам всех находящихся в Китае граждан Кении, чтобы те смогли оказать финансовую помощь его инициативе.

Тиге рассказал, что его семья вынудила его вернуться на родину, заявляя, что он рискует заразиться коронавирусом.

«Я не хотел уезжать, так как помогал в логистике, а моя семья требовала и требовала, чтобы я уехал», — сказал он.

Но он добавил, что его работа по помощи кенийским студентам в Китае не выполнена, и он хочет помочь тем, кто остался в стране. Тиге, который учится в университете Цзянсу в городе Чжэньцзян, рассказал, что вернулся домой через стыковочный рейс в Таиланде.

Он добавил, что, хотя некоторые кенийцы решили остаться в Китае, они едва в состоянии удовлетворить свои потребности.

«Проблема в том, что, как только вы уедете из университета, правила не позволят вам вернуться», — сказал он журналистам.

Напомним, что несколько недель назад в правительстве Кении исключили возможность эвакуации граждан страны из Китая, хотя недавно заявили о выделении 1,3 млн кенийских шиллингов (13 000 долларов США) для оказания им необходимой поддержки.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Патрик Амот заявил, что ему известно, что некоторые кенийцы покидают Китай самостоятельно. Каждый, кто прибывает из Китая, должен самостоятельно находиться на карантине в течение 14 дней, даже если у них не было никаких симптомов вируса, добавил он.

Тиге в настоящее время находится дома, однако он попросил жителей страны не подвергать клеймению возвращающихся в страну кенийцев, поскольку, по его словам, «они пережили много травм из-за ограниченного передвижения» в Китае.