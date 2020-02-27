Москва, , 11:10 — REGNUM Граждане России, которые намеревались в ближайшее время отдохнуть в Италии, начали более активно отказываться от ранее приобретённых туров в эту страну. Об этом 27 февраля сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

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Как пояснили в РТС, это произошло на фоне данных рекомендаций Роспотребнадзора и Ростуризма по возможности воздержаться от поездок в Италию из-за нового коронавируса, пишет ТАСС. Отмечается, что до этого отказы от поездок в Италию носили единичный характер.

«А сейчас активизировались, и пика обращений можно ждать в ближайшие дни», ─ говорится в сообщении РСТ.

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В союзе считают, что данные ведомствами рекомендации позволяют туристам претендовать на полный возврат стоимости тура в случае отказа, однако в Ассоциации туроператоров России уверены, что отказ возможен лишь с вычетом фактически понесенных туроператором расходов на визы, авиабилеты, страховки, предоплату отеля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Так, по данным ВОЗ на 26 февраля, в Италии число заболевших COVID-19 выросло до 283 человека, семь человек умерли.

Подобные рекомендации дали и в Ростуризме, однако ведомство не стало вводить запрет на продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса.

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