Тбилиси, , 11:12 — REGNUM Проверку состояния здоровья всех, кто пересекает азербайджано-грузинскую границу, начали на пропускном пункте Грузии «Красный мост» после выявления первого случая заболевания коронавирусом COVID-19 в стране. Об этом 27 февраля сообщает корреспондент Общественного телевидения с места событий.

Как рассказали журналисту те, кто пересек границу, пройти на территорию Грузии всем позволяют только после измерения температуры.

«Со мной на границе было еще трое иранских граждан. Прежде чем я прошел контроль, двух отправили обратно», — рассказал корреспонденту один из тех, кто пересек границу. Почему отказали иранским гражданам, он не знает.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля с территории Азербайджана в аэропорт Грузии прибыл мужчина, инфицированный коронавирусом. Изначально он возвращался из Ирана. В магазинах и аптеках Тбилиси после этой новости образовались большие очереди.

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