Воронеж, , 11:05 — REGNUM Девушка с ОРВИ, прибывшая из Италии, госпитализирована в Воронеже для проверки на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области 27 февраля.

Девушка, приехавшая из поездки в Милан, обратилась к медикам с признаками ОРВИ. Её госпитализировали в инфекционный бокс областной детской клинической больницы № 2.

«Для определения типа вируса, вызвавшего ОРВИ, будет проведен специальный анализ на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора. Соответствующие пробы уже готовятся. Параллельно будет проведено исследование на грипп. Люди, контактировавшие с пациенткой, будут взяты под наблюдение эпидемиологов», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца января в Воронеже были госпитализированы восемь человек с подозрением на коронавирус, все ранее побывали в Китае. Опасное заболевание ни у кого не нашли.

Ранее Италия вошла в пятёрку стран, где новый коронавирус получил наибольшее распространение.