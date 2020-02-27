Волгоград, , 11:08 — REGNUM Факты несвоевременного обеспечения лекарствами больных, страдающих муковисцидозом, выявлены в трёх муниципалитетах Волгоградской области. Для того чтобы пациенты бесплатно получили жизненно необходимые препараты, пришлось вмешаться прокуратуре, сообщили 27 февраля в пресс-службе регионального ведомства.

Лекарственные препараты вовремя не смогли получить больные в Николаевском районе, в городе Волжском, в Советском и Тракторозаводском районах Волгограда. По искам прокуроров было восстановлено право на получение лечебных препаратов у более чем 20 пациентов.

Проверки соблюдения требований законодательства о здравоохранении были проведены в конце 2019 года.