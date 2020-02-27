Новосибирск, , 11:03 — REGNUM Бывший директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Михаил Садовой, который 13 февраля был освобождён из колонии условно-досрочно, попал под новое уголовное дело о мошенничестве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«27 февраля 2020 года постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска обвиняемому Садовому М.А., избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, то есть до 27 апреля 2020 года», — говорится на сайте суда.

Как пишут «Новосибирские новости» со ссылкой на помощника прокурора Центрального района Оксану Толстых, арест связан с новым уголовным делом о мошенничестве и хищениях при госзакупках.

«На этот раз более 500 миллионов рублей. Первое уголовное дело, по которому Садовой отбывал срок в колонии, касалось хищения 10,7 млн рублей», — уточняет муниципальный портал.

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