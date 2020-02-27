Ставрополь, , 11:07 — REGNUM Единственный на Ставрополье центр социальной адаптации для людей без определенного места жительства и занятий, расположенный в Кочубеевском районе, будет расширен за счет строительства нового корпуса на 40 мест. Открыть его планируется в 2020 году, сообщили ИА REGNUM 27 февраля в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

Существующий центр рассчитан на 210 мест и является единственным в крае учреждением, работающим с людьми без определенного места жительства. Площадь нового корпуса составит почти 70 кв. м. В здании будут размещены жилые комнаты, перевязочная, столовая, процедурный кабинет, комната социально-бытовой адаптации.

Отметим, что данное учреждение было создано в январе 2004 года путем перепрофилирования расположенного здесь психоневрологического интерната. Работники центра помогают постояльцам — людям без определенного места жительства и освобожденным из мест лишения свободы — восстанавливать документы, оформлять пенсии и инвалидность. Проживающие получают медицинскую и психологическую помощь, участвуют в занятиях по социальной адаптации и трудотерапии.