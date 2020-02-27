Магас, , 10:53 — REGNUM В Ингушетии в ближайшие годы будет построен целый ряд культурно-досуговых объектов. В их числе музей, театр, филармония, библиотека и другие очаги культуры. Об этом рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе торжественной церемонии открытия дома культуры в селе Плиево Назрановского района.

«В ближайшие годы мы также планируем построить Республиканский музей краеведения, театрально-культурный комплекс, Русский драматический театр в Магасе, Государственную филармонию и Государственный колледж искусств в Назрани, Национальную библиотеку в Сунже», — приводит слова Калиматова его пресс-служба.

По мнению ингушского лидера, с помощью развития и сохранения культуры и народных традиций можно «оградить подрастающее поколение от негативных явлений современного общества».

Стоит отметить, что такие же дома культуры, какой был открыт накануне в селе Плиево, будут в скором времени построены в шести населенных пунктах Ингушетии. Кроме того, будут созданы центры культурного развития в городах Малгобек, Карабулак и Сунжа.