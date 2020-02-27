Черновцы, Украина, 27 февраля 2020, 10:57 — REGNUM В Черновцах госпитализирован мужчина, который вернулся из Италии и мог контактировать с людьми, заражёнными коронавирусом COVID-2019. Об этом заявила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой областной администрации Мария Полищук, сообщило 26 февраля информационное агентство «Укринформ».
Речь идёт о мужчине и женщине, у которых диагностировали пневмонию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновцах госпитализировали гражданку Украины, которая вернулась из Италии, однако, почувствовав недомогание, сама обратилась к врачам.
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