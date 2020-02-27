Тбилиси, , 10:55 — REGNUM Заболевший коронавирусом COVID-19 гражданин Грузии был выявлен сразу на границе и ни с кем не успел вступить в контакт, а потому жителям страны не стоит паниковать. Такое заявление 27 февраля сделал на заседании правительства грузинский премьер-министр Георгий Гахария, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Как известно, вчера в стране был зафиксирован первый случай коронавируса. В первую очередь, хочу подчеркнуть, что у нас нет оснований для паники… фактически этот случай никак не соприкоснулся с нашими гражданами», — сказал Гахария.

Он также поблагодарил сотрудников минздрава, погранслужбы и таможни за своевременное обнаружение инфицированного.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заболевания коронавирусом на грузинской территории был выявлен 26 февраля на границе у гражданина Грузии, вернувшегося на родину из Ирана через Азербайджан. В этот же день СМИ зафиксировали повышенный ажиотаж в аптеках и магазинах Тбилиси.

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