Токио, , 10:48 — REGNUM В марте подписчики PS Plus бесплатно получат две игры: Sonic Forces и ремейк Shadow Of The Colossus. Об этом сообщалось 26 февраля в ролике на YouTube-канале PlayStation Access.

Обе игры станут доступны для бесплатного скачивания 3 марта 2020 года. До этого геймеры смогут «забрать» февральские игры: трилогию Bioshock и Sims 4.

Напомним, PS Plus — это сервис подписки для обладателей консоли PlayStation 4. С его помощью геймеры могут пользоваться сетевыми функциями в купленных играх.

