Оренбург, , 10:47 — REGNUM В Оренбургской области в 2019 году в банковской системе выявлено 197 фальшивых денежных знаков на 771,4 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службеОтделения по Оренбургской области Уральского главного Управления Центрального банка России.

По сравнению с предыдущими годам в регионе отмечено снижение уровня фальшивомонетничества. В 2017 году выявлена 231 липовая купюра на 1,3 млн рублей, а в 2018 году — 231 подделка на 932,5 тыс. рублей.

Преступники предпочитают заниматься подделкой купюр крупных номиналов. В структуре выявленных фальшивок лидируют пятитысячные банкноты — 73%.