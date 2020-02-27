Москва, , 10:44 — REGNUM В 2020 году планируют печь блины на Масленицу 88% жителей России. Такие данные опроса представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Их тех, кто намерены готовить блины, 15% будут печь их каждый день (в сёлах 20%). 60% опрошенных собираются печь из 2−5 раз на масленичную неделю. Один раз приготовят блины 22%, (в столицах — 30%).

Принесут извинения своим близким и знакомым в Прощёное воскресенье 80% граждан РФ. Будут ходить в гости на Масленицу 68%, участвовать масленичных гуляниях 46% респондентов.

Опрос проведен 22 февраля 2020 года. В опросе приняли 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на ВДНХ 21 февраля стартовал гастрономический фестиваль «Масленичная неделя».

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