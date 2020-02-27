Красноярск, , 10:44 — REGNUM В Красноярском крае регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За неделю с 17 по 23 февраля в Красноярском крае за медицинской помощью обратились 15 202 человека. Заболеваемость совокупного населения составила 56,0 на 10 тыс. населения. В ведомстве уточнили, что это ниже эпидемического порога на 35,6%.

В Красноярске за указанный период в медучреждения обратились 9172 человека. Показатель заболеваемости — 83,7 на 10 тыс. населения, что ниже контрольного уровня на 8,6%. В возрастной группе 15 лет и старше контрольный уровень заболеваемости превышен на 37,2%.

Преимущественно в регионе циркулировали вирусы гриппозной этиологии. При этом достаточно активно продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Новосибирска призывают горожан соблюдать гигиену в период активности возбудителей гриппа и коронавируса.

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