Уфа, , 11:06 — REGNUM Врачи Башкирии спасли беременную женщину, страдающую пороком сердца и ее малыша. Об этом 27 февраля сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на своей странице в социальной сети.

По его словам, 27 февраля из кардиологического центра в Уфе выписалась женщина с врожденным пороком сердца, которая носила под сердцем ребенка. Ранее женщина решила сохранить беременность. Во время беременности врачи пристально наблюдали за пациенткой. Но на 29 неделе беременности состояние будущей мамы и ее ребенка ухудшилось.

Врачи срочно собрались на консилиум, на котором они приняли решение провести две операции.

Отмечается, что во время операций одновременно работали две бригады врачей Республиканского перинатального центра и Республиканского кардиологического центра.

В результате акушеры-гинекологи, кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи Башкирии спасли две жизни. По словам министра здравоохранения Башкирии, в настоящий момент мама и малыш чувствуют себя хорошо, а 27 февраля состоялась их долгожданная встреча.