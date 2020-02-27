Екатеринбург, , 11:05 — REGNUM Российские туристы гораздо спокойней реагируют на вспышку коронавируса, чем средние туристы из стран Европы. Об этом заявил директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Среднему европейскому туристу сейчас за 60 лет, и тенденция старения продолжается. В России же действует иной тренд — на омоложение туристов.

«У нас год от года обратная тенденция — различные «инстаграмщики», делают селфи на каких-то экзотических пляжах. Разные люди, которые чихали на весь этот коронавирус», — сказал Мальцев.

В отличие от жителей России, европейские туристы легко поддались панике из-за коронавируса.

«Для них коронавирус и прочие простудные, вирусные заболевания не просто опасны, а смертельно опасны», — уточнил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за вспышки коронавируса сорвалась российско-итальянская деловая миссия. Свердловские предприниматели хотели обсудить с итальянцами покупку оборудования.

Читайте ранее в этом сюжете: Российско-итальянская деловая миссия пострадала из-за коронавируса