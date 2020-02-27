Курган, , 10:41 — REGNUM Уральская транспортная прокуратура победила в споре с АО «Приморское агентство авиационных компаний» (Владивосток) по иску о компенсации морального вреда в пользу 16-летнего инвалида, которому было отказано в перелёте до Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что при регистрации на рейс Курган-Москва в системе бронирования отсутствовала отметка о маломобильности пассажира. Ребенку после лечения в ортопедическом центре Илизарова из-за гипса на ногах требовалось два посадочных места, а в самолёте авиакомпании «ЮТэйр» лишних мест не было.

ОАО «Приморское агентство авиационных компаний» в рамках госконтракта обеспечивало на тот момент авиационными билетами граждан — получателей набора социальных услуг и сопровождающих их лиц. Сотрудники фирмы должны были сообщить в авиакомпанию о маломобильности пассажира, но этого не сделали.

Судом в пользу ребёнка-инвалида в качестве компенсации морального вреда взыскано фирмы 25 тыс. рублей.

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