Бужумбура, , 10:48 — REGNUM Жители столицы Бурунди, Бужумбуры, выразили опасения в связи с появлением на окраинах города вооруженной группировки около недели назад. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, многие жители сообщают, что опасаются за свою безопасность.

По словам экспертов, занимаемые вооруженной группой районы являются оплотом ведущей оппозиционной партии Бурунди CNL. В полиции не предоставили данных об идеологической принадлежности членов группировки, отмечают репортеры. Со своей стороны, представитель CNL Агатон Рваса заявил, что после появления группировки власти области Бужумбура и силовики произвели массовые аресты членов партии, в результате чего 30 ее представителей оказались за решеткой.

Все это, как сообщают журналисты, вызвало опасения населения в преддверии президентских выборов, которые должны состояться 20 мая 2020 года.

Как отмечают репортеры, в понедельник, 24 февраля, в сельских районах области Бужумбура произошли столкновения вышеупомянутой группировки, которую в военных источниках называют «организованная преступная группировка», со службами безопасности.

Представитель полиции Пьер Нкурикуйе заявил, что в ходе столкновений группировка была полностью уничтожена, в результате чего погибли 22 вооруженных преступника и двое полицейских.