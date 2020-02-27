Джакарта, , 10:36 — REGNUM В центре метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметили, что сильный тропический циклон «Фердинанд» не угрожает стране, сообщает Antara.

По данным центра, то, что сейчас происходит в Индонезии, является лишь косвенным воздействием тропического циклона, который удаляется от экватора. Циклон повлиял на увеличение количества осадков в Индонезии.

Напомним, тропический циклон «Фердинанд» образовался на западе Австралии 24 февраля 2020 года. Скорость ветра в циклоне достигает 200 км/ч.