Москва, , 10:34 — REGNUM 22 апреля — оптимальная дата для голосования по поправкам в Конституцию РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя предложение сделать день голосования выходным днем.

«Потому что если взять 29 апреля, то эта дата вплотную к майским праздникам, когда большинство граждан уезжают, это отвлечёт какую-то часть людей, желающих проголосовать за поправки в Конституцию.

Если власти хотят осознанного голосования, то они должны учитывать и этот фактор. А то, что это будет ещё и оплачиваемый выходной, то ответственность граждан России будет гораздо выше и, соответственно, и явка.

Интерес жителей России к голосованию по Конституции зависит от текста поправок. Если будут предложены прямые социальные гарантии и закреплены темы о запрете отчуждения земель или искажения истории, то это консолидирует разные группы граждан», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин предложил провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля и сделать это день оплачиваемым выходным.

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