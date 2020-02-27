Багдад, , 10:36 — REGNUM Число заболевших новым коронавирусом COVID-19 в Ираке достигло шести человек. Об этом 27 февраля со ссылкой на минздрав страны сообщает телеканал Al-Hadath.

Отмечается, что шестой случай заражения вирусной инфекцией врачи зафиксировали в Багдаде. Согласно информации ведомства, коронавирусом заразился мужчина, который недавно вернулся из Ирана.

Напомним, с 27 февраля власти Ирака ввели ограничения на поездки своих граждан в девять стран. В этот список попали такие страны, как Иран, Италия, КНР, Сингапур, Кувейт, Бахрейн, Таиланд, Южная Корея и Япония. Эта мера была предпринята в рамках борьбы с распространением нового коронавируса в стране.

Также минздрав Ирака приостановил занятия во всех школах и университетах страны до 7 марта. Кроме того, на этот же срок были закрыты все госучреждения и запрещены массовые мероприятия.

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