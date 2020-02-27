Москва, , 10:30 — REGNUM В начале марта в Москве начнётся капитальный ремонт шести поликлиник. Об этом сообщает 27 февраля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Ещё в четырёх поликлиниках, в том числе одной детской, ремонт начали в феврале.

«После ремонта у нас будут полностью обновленные учреждения. Изменится как их внешний вид, так и внутреннее оснащение», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Она отметила, что медицинская помощь на время ремонта останется доступной.

В марте начнётся ремонт в детских городских поликлиниках № 48, филиал № 2 (ЮВАО), № 58, филиал № 2 (СЗАО), № 38, филиал № 2 (ЦАО), № 98, филиал № 2 (ЮАО), № 125, филиал № 2 (СВАО), № 7, филиал № 1 (ВАО).

Последний день приёма врачей — 6 марта.