Москва, , 10:16 — REGNUM В Москве режим изоляции граждан, приехавших из стран, подверженных эпидемии коронавируса, касается всех, в том числе граждан Китая. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в письме чрезвычайному и полномочному послу КНР в РФ Чжану Ханьхуэю, передаёт «Интерфакс».

Мэр назвал первоочередной задачей охрану здоровья москвичей и гостей города.

«В этой связи в городе в соответствии с общепринятой мировой практикой предпринимаются меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции», — цитирует агентство письмо.

Собянин пояснил, что граждане всех стран, включая Китай, прибывая из районов, подверженных эпидемии, «на недискриминационной основе» на 14 дней должны находиться в изоляции по месту жительства, о чём получают постановление главного врача Москвы.

Не допускается контакт в местах скопления людей, перемещение на общественном транспорте, свободное передвижение по городу.

Мэр отметил, что с 22 февраля правоохранительные органы выявили 88 нарушителей режима изоляции, из которых 80 — граждане Китая. Он напомнил, что это нарушение миграционного законодательства приводит к выдворению из страны.

«Прошу вас с пониманием отнестись к данным вынужденным мерам, призванным не допустить распространения коронавирусной инфекции в одном из крупнейших мегаполисов Европы, и призвать прибывающих в Москву граждан КНР строго соблюдать правила режима изоляции», — написал Собянин.