Берлин, , 10:18 — REGNUM В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии зафиксирован ещё один случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом 27 февраля со ссылкой на больницу в Дюссельдорфе сообщает телеканал ZDF.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в Германии выросло до 22 человек. Также отмечается, что это третий случай заболевания инфекцией в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Мужчина заразился, когда общался с парой, у которой ранее был обнаружен вирус COVID-19.

На данный момент идет проверка более трёх сотен человек, участвовавших в карнавальном шествии, в котором присутствовали заболевшие.

Напомним, в Германии после обнаружения у одного из военнослужащих симптомов пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, была оцеплена авиабаза Кельн-Ван, где он служил. Это сделано для того, чтобы предотвратить выход с территории служащих, которые контактировали с заболевшим.

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