Барнаул, , 10:14 — REGNUM То, что более 30% российских детских медицинских учреждений не имеют водопроводов, врач высшей категории, кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») назвал фактом, который с трудом поддаётся осмыслению. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные из доклада Счётной палаты, он, в частности, отметил:

«Это совершенно невероятные факты, которые с трудом поддаются осмыслению. Предположу, что речь идет прежде всего о многочисленных сельских медучреждениях. Это ФАПы и участковые больницы, доставшиеся нам еще с советских времен.

Конечно, вследствие значительного уменьшения численности сельских жителей доля обслуживаемого такими вот медорганизациями без водоснабжения и отопления населения сравнительно невелика.

Тем не менее ситуацию нужно срочно исправлять — ведь остается только догадываться, какого качества лечебный процесс может быть в стенах таких больниц и поликлиник. Больные, независимо от их места жительства, должны получать лечение в комфортных условиях, а медперсоналу, в свою очередь, требуются достойные условия труда».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что на 1 января 2019 года водопровод отсутствовал в 30,5% детских медицинских учреждений, сказано в докладе Счетной палаты.

Читайте также: Счетная палата РФ назвала долю детских медучреждений без воды и отопления