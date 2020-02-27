Тбилиси, , 10:18 — REGNUM После новости о первом выявленном случае заболевания коронавирусом COVID-19 в Тбилиси в аптеках и супермаркетах страны началась паника, и образовались большие очереди. Об этом 27 февраля сообщает агентство Report.

«Паника в Тбилиси началась сразу после того, как стало известно, что в Грузии был зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом», — пишут журналисты агентства.

Сообщается, что в столице Грузии после новости о появлении новой болезни поток покупателей в аптеки и супермаркеты можно было наблюдать в течение нескольких часов. Начали пустеть прилавки магазинов.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заболевший коронавирусом на территории Грузии был выявлен 26 февраля, когда он пересекал границу, прилетев из Азербайджана. Его сразу изолировали. Власти в стране стараются успокоить население.

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