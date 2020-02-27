Ташкент, , 10:06 — REGNUM Сотрудники прокуратуры Ташкента приняли участие в акции «11 миллионов деревьев — Ташкенту», передает 26 февраля телеканал «Узбекистан 24».

Власти столицы республики планируют высадить по одному миллиону деревьев в каждом районе Ташкента. В акции приняли участие также сотрудники главного управления внутренних дел и представители Союза молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля жители Ташкента организовали флэшмоб «Ташкент хочет дышать». Участники акции выразили протест против строительства в центре города коммерческого жилья.

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